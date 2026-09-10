La Policía Nacional incauta 644 armas de fuego y cartuchos en una armería ilegal oculta en Girona

Una de las armas intervenidas en la operación - POLICÍA NACIONAL

GIRONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la adquisición, depósito, manipulación, transformación y distribución ilícita de armas y municiones, cuya operación se ha saldado con seis personas detenidas y la intervención de un importante arsenal clandestino localizado en un trastero de la provincia de Girona, compuesto por 644 armas, miles de cartuchos de distintos calibres y numerosos silenciadores.

La investigación se inició a comienzos del año 2026 cuando los agentes detectaron que un varón, empleando diferentes identidades ficticias, realizaba numerosos envíos desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana hacia otras partes del territorio español, si bien los paquetes tenían características similares, informa el cuerpo en un comunicado este jueves.

Tras analizar el patrón de los envíos y establecer los posibles lugares de origen y destino, los investigadores interceptaron el pasado 11 de junio un paquete remitido desde Benidorm (Valencia) con destino a una empresa de paquetería de Badajoz que ya había recibido otros envíos similares.

Ya con la autorización judicial, los agentes procedieron a la apertura del paquete y localizaron en su interior una pistola, un subfusil, un silenciador y un cargador de tambor de alta capacidad y también se consiguió detener en Badajoz a tres personas relacionadas con la recepción del envío y en los registros realizados en domicilios de esta ciudad se intervinieron 8 armas de fuego, dos silenciadores y abundante munición.

Estas actuaciones permitieron determinar que los detenidos constituían un eslabón dentro de una estructura más amplia dedicada a la distribución de armas y municiones a otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y secuestros, lo que llevó a los investigadores a continuar ascendiendo en la cadena de suministro para identificar al proveedor del armamento.

UN EXPERTO ARMERO AL FRENTE DEL SUMINISTRO

Más adelante se pudo identificar a otro intermediario de las armas y municiones con las que comercializaba esta organización, el cual era un especialista en armas, detenido el pasado 29 de junio en Valencia tras ser relacionada con un nuevo envío.

Los agentes le sorprendieron cuando viajaba en un vehículo ocultando en una caleta habilitada en la guantera un rifle, una pistola semiautomática además de munición de distintos calibres, y en el posterior registro de su domicilio situado en un municipio de Valencia, se intervinieron una pistola perteneciente al ejército alemán y una escopeta.

A partir de estas actuaciones, los investigadores localizaron a un ciudadano en la ciudad de L'Escala (Girona) al que relacionaron directamente con diferentes envíos realizados bajo identidades ficticias y que presentaba indicios de ser el principal proveedor y remitente del armamento.

Las pesquisas condujeron hasta otro miembro del entramado, considerado un experto armero y técnico gracias a los conocimientos que había adquirido en el ejército ruso.

Trabajaba en un taller oculto en un trastero en Girona transformando armas de fogueo y de trauma en armas de fuego real y fabricación de munición recargada.

NÚMEROS DE SERIE BORRADOS

Tras varias semanas en las que no se detectaron nuevos envíos, el dispositivo policial establecido dio sus frutos el pasado 25 de agosto cuando los investigadores interceptaron en las instalaciones de una empresa de paquetería de Girona un nuevo envío con destino a Alzira (Valencia), en cuyo interior se localizó un subfusil con el número de serie borrado, cuyo destinatario correspondía a una identidad suplantada.

Los agentes habían constatado previamente que el investigado había acudido a un trastero situado en Figueres (Girona) y que posteriormente había gestionado personalmente el envío del paquete, lo que permitió vincular directamente ambos lugares con la actividad de la organización.

Estos hechos confirmaron la continuidad de la actividad ilegal y les llevó a solicitar las correspondientes autorizaciones judiciales para practicar entradas y registros en el domicilio del investigado, en L'Escala, y en el trastero ubicado en Figueres.

TRASTERO DE FIGUERES

En los dos inmuebles se intervinieron 631 armas, entre armas de fuego reales, armas de fogueo y armas de trauma, además de miles de cartuchos, silenciadores y numerosos elementos esenciales de armas de fuego también prohibidos: correderas, armazones, cañones e incluso cargadores de capacidad superior a la autorizada legalmente, entre otros.

Entre el material decomisado destacan dos subfusiles con los números de serie borrados, así como un rifle provisto de elemento óptico de puntería que, según las primeras gestiones, había sido sustraído en Valencia.

Tras las seis detenciones, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del experto en la modificación de las armas y considerado como un objetivo de alto valor para la Unión Europea.

Actualmente, la investigación sigue abierta y la última detención se practicó en Barcelona el día 31 de agosto, donde la persona encargada del transporte de las armas desde Alicante a Girona fue arrestada.