Política Lingüística financia la expansión de la red de conversación 'Xerrem Junts' para adultos

El conseller Francesc Xavier Vila visita uno de los grupos - DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat financiará la expansión del proyecto de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana 'Xerrem Junts', una red de grupos de conversación en catalán para adultos.

El proyecto recibirá apoyo para garantizar la expansión del modelo y la coordinación y el seguimiento de los grupos de conversación, con el objetivo de crear unos 60 grupos nuevos y llegar a atender a 2.400 personas, informa el Departament en un comunicado.

Con 'Xerrem Junts', personas que están aprendiendo catalán se encuentran semanalmente con voluntarios catalanohablantes para practicar el habla, y actualmente funcionan unos 230 grupos de conversación que se caracterizan por la gran diversidad de ámbitos (mundo educativo, cultural, social, laboral, asistencial, religioso, juvenil), en zonas urbanas y rurales, y en modalidad presencial y en línea.