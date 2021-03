Ponsa apoya a Amics del Museu de Lleida en que el Parlament lleve el litigio del arte a Europa

El colectivo critica "la poca resistencia y el silencio" de la Conselleria de Cultura ante la salida de las obras

LLEIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura en funciones, Àngels Ponsa, ha apoyado este miércoles plantear en el Parlament una declaración para llevar el litigio del arte sacro del Museu de Lleida a Europa, como reclama el Cercle d'Amics del Museu, después de que los tribunales hayan ordenado el traslado de más de un centenar de obras hacia el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón (Huesca).

Ponsa ha participado este miércoles en una concentración con unas 150 personas alrededor del museo organizada por el Cercle d'Amics del Museu, que ha criticado "la poca resistencia y el silencio" de la Conselleria ante la salida de las obras.

En la concentración, el colectivo ha entregado a cada uno de los asistentes un manifiesto con el lema 'Recuperémoslas' y un clavel que todos, incluida la consellera, han depositado en la puerta del museo.

En declaraciones a los medios, Ponsa ha dicho que una de sus primeras acciones como consellera fue visitar el Museu de Lleida y ha afirmado que este martes el Govern aprobó un acuerdo de apoyo al equipamiento.

"Hoy es un día triste, pero queremos tirar adelante y llegar hasta donde se tenga que llegar, acelerar los trámites de cara al Supremo", ha agregado la titular de Cultura.

"Estamos aquí para escuchar todas las críticas y reflexiones, hemos trabajado más de lo que hemos explicado", ha dicho la consellera en respuesta a los periodistas que le han preguntado por las críticas del Cercle d'Amics del Museu y por su ausencia en las últimas entregas de obras por este litigio.

Preguntada sobre menores muestras de apoyo de la Generalitat en el traslado de las piezas al Obispado Barbastro-Monzón en comparación con el de las obras que reclamó el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y que fueron trasladadas al monasterio, en diciembre de 2017, ha afirmado: "Yo no estaba, pero no veo diferencia porque creo que se ha estado de igual forma".

"Nadie me puede acusar de que no he estado al lado del Museu de Lleida y de la gente de Lleida, creo que los hechos cantan", ha añadido.

También ha dicho que las obras no se descatalogarán, argumentando que está convencida de "que volverán" y que no se plantea ninguna reproducción con tecnologías visuales en el espacio que han dejado vacío.

CERCLE D'AMICS DEL MUSEU

Por su parte, el Cercle d'Amics del Museu ha criticado "la poca resistencia y el silencio de la Conselleria y el consorcio" ante la salida de las obras, las últimas, este mismo miércoles.

"Si la consellera nos dice que irá a Europa, nos lo creemos, pero eso será dentro de cinco años, necesitamos el pronunciamiento del Parlament de que se llegará hasta Europa, porque igual de aquí a cinco años hay otro conseller", ha afirmado el vicepresidente del Cercle d'Amics del Museu de Lleida, Manel Larraga.

"Estamos enfadados y no nos enfadamos porque sí, nos han fallado y no ha sido por una falta de comunicación, queremos recuperar estas piezas que nos han robado", ha agregado Larraga, que ha valorado la defensa del arte de dos obispos de Lleida, Francesc Xavier Ciuraneta, fallecido en noviembre pasado y el actual, Salvador Giménez.