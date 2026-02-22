El Port Olímpic de Barcelona acoge la exposición "Pérez Siquier. Colecciones Fundación Mapfre"

Marbella, 1974. Col·lecions Fundación Mapfre - Pérez Siquier - CARLOS PÉREZ SIQUIER

El Port Olímpic de Barcelona acogerá desde este martes hasta el 15 de junio una exposición fotográfica de Carlos Pérez Siquier, en el marco de la colaboración con Barcelona Serveis Municipals (BSM), la Fundación Mapfre y el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), según han informado este domingo en un comunicado.

Con el título 'Pérez Siquier. Colecciones Fundación Mapfre', la exposición será gratuita y estará compuesta de algunas fotografías del autor andaluz, reconocido por ser un "pionero en la renovación del lenguaje fotográfico y por retratar las transformaciones sociales de España desde la modernidad".

Durante más de seis décadas, "combinando intuición, innovación y una mirada profundamente humanista", Pérez Siquier transformó la manera de ver la fotografía a nivel estatal.

El fotógrafo documentó la vida cotidiana y los cambios sociales de su entorno, desde los retratos del barrio de La Chanca hasta las imágenes icónicas del boom turístico en las playas de Almería, destacando por su trabajo con color.

Esta exposición en el Moll del Gregal también reactiva la programación de conciertos y actividades gratuitas del ciclo KBr Live, empezando el 28 de febrero con un concierto de jazz del alumnado del conservatorio del Liceo.