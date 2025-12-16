El Port Olímpic de Barcelona ofrece durante Navidad actividades culturales y gastronómicas

Árbol de Navidad en la entrada del Port Olímpic de Barcelona. - BSM

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona ofrecerá del 20 de diciembre al 5 de enero una variedad de actividades familiares, culturales y gastronómicas para celebrar la Navidad bajo el lema 'Un Nadal a la carta al Port Olímpic'.

En un comunicado este martes, Barcelona Serveis Municipals (BSM) ha señalado que una de las novedades es el estreno del mapping 'Barcelona, vela i paper', una selección de espectáculos en la calle de "primer nivel" y los talleres de manualidades 'Handmade Christmas Kids' pensados para las familias.

Ha destacado que el puerto se consolida como "un espacio de ciudad con una amplia variedad de propuestas para disfrutar de las fiestas en familia y con los amigos".