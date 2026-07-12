El Port de Tarragona abre una exposición sobre contemplar el bosque frente a la saturación digital

Cartel de la exposición - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona ha abierto la exposición colectiva 'Bosques. Cartografías del tiempo y del gesto', que reflexiona sobre la lentitud y la contemplación frente a la saturación digital contemporánea.

Los artistas Teresa Felip, Angelika Kienzler, Esteve Lerga, Joan Rehues y Sílvia Iturria exponen hasta el 23 de agosto una muestra comisariada por el escritor y crítico de arte Màrius Domingo, informa el Port de Tarragona en un comunicado.

El bosque se plantea como una forma de pensamiento, además de reflejarse como una realidad física y un refugio idealizado, y lo forestal se reivindica como una invitación a la lentitud y la contemplación.

Es una exposición ampliada respecto a la inaugurada el verano pasado en el Centre de Lectura de Reus (Tarragona), ahora con nuevos espacios, nuevas piezas, una vista singular del bosque de Poblet y una videoproyección de Sílvia Iturria que refuerza el carácter inmersivo de la muestra.

La exposición destaca, como referente conceptual, la resiliencia del bosque mediterráneo de Poblet y la figura de la encina como metáfora de permanencia, adaptación y memoria.