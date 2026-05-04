El Port de Tarragona abre las inscripciones para la jornada internacional Rail Day

Rail Day se celebra el 20 de mayo - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha abierto las inscripciones para la séptima edición internacional del Rail Day, que tendrá lugar el 20 de mayo en el Tinglado 1 del Moll de Costa, informa este lunes en un comunicado.

Bajo el lema 'The new rail paradigm for Tarragona. New terminals and new gauge' (El nuevo paradigma ferroviario para Tarragona. Nuevas terminales y nuevo ancho de vía), la jornada pondrá el foco en el mercado ferroviario de mercancías y en la llegada del ancho europeo a Tarragona, reuniendo cerca de 200 profesionales del sector.

En esta séptima edición, el programa se estructurará en dos bloques temáticos y una píldora informativa: por un lado, se analizará la situación actual del mercado ferroviario de mercancías en España y el desarrollo del eje ferroviario del Ebro, y por otro, se abordará la llegada del ancho europeo a Tarragona, prevista para este año, y en los retos y oportunidades que ese cambio comportará.

Además, la jornada incluirá una píldora informativa en la que se explicará el estado actual de la gestión de las dos terminales intermodales del Port, la terminal de la Boella, situada en pie de muelle, y la de Guadalajara-Marchamalo, ubicada en pleno corredor del Henares.

El Rail Day se puso en marcha en 2019 con el objetivo de crear un espacio de debate y difusión centrado en la actualidad del sector ferroviario.