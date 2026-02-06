El Port de Tarragona acoge una exposición del Fons Internacional de Ceràmica Contemporània del Vendrell

TARRAGONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Refugio 1 del Moll de Costa de Port Tarragona acogerá la exposición del Fons Internacional de Ceràmica del Vendrell que cuenta con 30 obras procedentes de la Biennal Internacional de Ceràmica del Vendrell, certamen de "referencia en el panorama ceramista internacional", y del Fondo de Arte del consistorio vendrellenc.

La muestra exhibe obras de artistas premiados en las 13 ediciones de la Biennal de Ceràmica y se inaugurará este sábado a las 18 horas y se podrá visitar hasta el 22 de marzo, ha informado el Port Tarragona este viernes.

Dicho fondo de arte se ha ido ampliando a lo largo de los años con la participación de ceramistas de todo el mundo y ha contribuido a "reforzar el patrimonio artístico del municipio".