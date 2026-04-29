El Port de Tarragona analiza los retos de los seguros en el sector marítimo-portuario

Momento de la jornada - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha abierto este miércoles una jornada dedicada a analizar los retos de los seguros en el sector marítimo-portuario, informa en un comunicado este miércoles el enclave.

La jornada 'Actualidad aseguradora marítimo-portuaria: retos y oportunidades' ha sido organizada por el Port de Tarragona, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT), la Universitat Rovira i Virgili y el broker Marsh.

Durante el encuentro se ha subrayado la complejidad de la realidad aseguradora en los puertos por el desarrollo de actividades diversas y los riesgos asociados.

Además, ha permitido constatar la importancia de los seguros en el sector marítimo-portuario en el actual contexto internacional, marcado por la inestabilidad a causa de los conflictos bélicos, y las consecuencias del cambio climático.

La jornada ha analizado cuatro bloques temáticos: la realidad de los puertos y cómo impacta en el mercado asegurador; las soluciones existentes en el mercado asegurador para exportadores y operadores portuarios; los riesgos asociados al cambio climático, y las soluciones de seguros para puertos y terminales.