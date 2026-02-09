Port de Tarragona y Associació per a l'Impuls Metropolità trabajarán en el impulso metropolitano

Firma del acuerdo para el impulso metropolitano de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha firmado este lunes un protocolo de colaboración con la Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona cuya finalidad es trabajar conjuntamente en el despliegue del territorio metropolitano, informan ambas entidades en un comunicado.

El acuerdo convierte a la APT "en un agente activo que favorezca la promoción territorial, proyectando la imagen de Puerto Metropolitano por atraer inversiones y talento".

La firma del protocolo "oficializa el apoyo que la Autoritat Portuària ha dado desde sus inicios a la creación del Área Metropolitana y reivindica el Puerto como uno de los principales espacios de encuentro y consenso del territorio, gracias a su neutralidad política, experiencia técnica ya su rol como motor económico", explican.

En este sentido, el presidente del Port, Santiago J. Castellà ha recordado que esta institución siempre ha defendido la visión metropolitana del territorio: "Hace tiempo que nos presentamos como un Puerto Metropolitano. El Port de Tarragona no es sólo el puerto de la ciudad sino de todo el territorio. También somos el puerto de Reus, de Valls y de una gran región logística que engloba toda la provincia, el Valle del Ebro hasta llegar al centro peninsular".

"DIMENSIÓN ESTRATÉGICA"

El presidente de la Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, Roc Muñoz, ha valorado positivamente la firma del protocolo destacando que "la incorporación de Port de Tarragona refuerza de forma decisiva el proyecto metropolitano y le aporta una dimensión estratégica clave, tanto desde el punto de vista económico como territorial".

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Dolors Farré, ha detallado que, en base a este acuerdo, "se crea una Comisión de Seguimiento, que garantizará que cada proyecto tenga un impacto real".