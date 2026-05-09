Port Tarragona celebra la VIII muestra artística 'Expressa't' en la Pèrgola del Serrallo

Una edición anterior de la muestra - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona celebra este sábado y domingo la VIII muestra artística 'Expressa't' en la Pèrgola del Serrallo, con la participación de 6 escuelas y entidades del territorio que ofrecen actuaciones de danza, yoga y artes escénicas.

La programación destaca por "su carácter diverso e inclusivo", ya que una de las actuaciones es de danza inclusiva, a cargo de la Companyia En Moviment - 'Si jo puc, tu també', de la Associació Epilep, informa el puerto en un comunicado.

Las actividades se han hecho este sábado, con actuaciones de 9 a 13, y el domingo habrá dos sesiones: una de 11 a 13 y otra de 18 a 20.

Participan YogaOne Tarragona, Escola de dansa Àfrica Aguilar, Adele (academia de danza), Endatza - Amaia Dorrnsoro, Urban Style (escuela de danza Mireia Samper) y Companyia En Moviment - 'Si jo puc, tu també'.

'Expressa't' empezó en 2021 a iniciativa de la Autoritat Portuària de Tarragona para dar respuesta a la necesidad de escuelas y entidades locales de disponer de espacios al aire libre donde exhibir sus propuestas.