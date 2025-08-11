El Port de Tarragona y Ceva Logistics reafirman su alianza estratégica

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona y Ceva Logistics han reafirmado su alianza estratégica para reforzar el "liderazgo" del enclave en la logística de vehículos acabados, informa la infraestructura en un comunicado ese lunes.

El presidente del Port, Santiago Castellà, ha realizado una vivista institucional a las instalaciones de la empresa para conocer "las infraestructuras, los procesos y, sobre todo, los planes de futuro que tienen entre manos".

Castellà ha recorrido las instalaciones de la compañía en el Port junto al ceo de Iberia de Ceva en España, Denis Renard, y el director de centros logísticos, Rafael Mora.

Durante la visita pudo conocer el día a día de la empresa y cómo se articula "una de las piezas clave de la cadena logística automovilística del territorio".

El Port ha destacado que "estas terminales no son solo puntos de paso, sino nodos esenciales para el dinamismo económico y la competitividad del sector".