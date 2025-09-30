Port de Tarragona y China Construction Bank colaborarán para atraer inversión y aumentar tráfico. - PORT DE TARRAGONA

El objetivo es que el puerto sea "un nodo logístico preferente en cadenas de suministro euroasiáticas"

TARRAGONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) y el China Construction Bank han firmado un acuerdo para atraer nuevas inversiones e incrementar los tráficos portuarios, tanto marítimos como ferroviarios, con origen o destino a China y otros países de la región Asia-Pacífico.

Los grandes proyectos estratégicos que está desarrollando la APT, como la terminal de Guadalajara-Marchamalo, la ZAL o la futura Terminal Multipropósito, tendrán un papel clave en la consecución de los objetivos de esta colaboración, informa la entidad portuaria en un comunicado este martes.

Asimismo, el acuerdo implica que las dos organizaciones son, a partir de ahora, "socias estratégicas relevantes, comprometidas a cooperar, aprovechando sus clientes, recursos financieros e infraestructuras empresariales", para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y logístico.

NODO LOGÍSTICO EUROASIÁTICO

La colaboración entre la Autoridad Portuaria de Tarragona y el China Construction Bank tiene como objetivo posicionar al Port de Tarragona como "un nodo logístico preferente para las cadenas de suministro euroasiáticas".

En este sentido, cabe destacar que los grandes proyectos estratégicos que está desarrollando la APT jugarán un papel clave en la consecución de este objetivo.

Este es el caso de la PortTarragona Terminal Guadalajara - Marchamalo, que estará conectada con los muelles tarraconenses mediante ferrocarril en un tiempo "altamente competitivo" de 6 horas y que permitirá ampliar el hinterland de Port de Tarragona hasta el centro peninsular.

También tendrán un rol destacado en esta apuesta para ser un nodo logístico euroasiático la futura Terminal Multipropósito del muelle de Andalucía, la Terminal Intermodal de la Boella y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Port Tarragona, que está llamada a incrementar los tráficos del puerto.

CONSULADO DE CHINA DE BARCELONA

La firma de este protocolo de entendimiento ha contado con la colaboración del Consulado de China en Barcelona.

De hecho, el pasado mes de febrero, la cónsul general, Meng Yuhong, junto con una delegación de representantes del consulado, ya visitaron el Port de Tarragona para conocer sus proyectos estratégicos y buscar vías de colaboración para reforzar los vínculos entre el puerto tarraconense y el país asiático.