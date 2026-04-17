El Port de Tarragona comienza la aportación de arena anual en la playa de la Pineda

Operaciones de drada en la playa de la Pineda - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha comenzado este viernes las tareas de reposición de arena en la playa de la Pineda, que está previsto que se alarguen durante 15 días, por lo que la playa "quedará lista para el inicio de la temporada turística", informa la infraestructura en un comunicado este viernes.

La aportación total será de 100.000 m3 de arena, que se extraen de un banco situado al sur del espigón del Racó de la Pineda y se enmarca en un contrato de dos años, que empezó en 2025, y que tiene un presupuesto total de 2,8 millones de euros (IVA incluido).

Se trata de una medida ambiental compensatoria y temporal por la prolongación del dique de Llevant y la futura construcción del contradique de Ponent permitirá una estabilización definitiva, por lo que ya no se requerirán nuevas aportaciones.

Los trabajos para la reposición de arena empezaron la semana pasada con la instalación de las tuberías que transportan los sedimentos hasta la playa.

Este miércoles llegó al recinto portuario la draga 'Idun R', que es la encargada de llevar a cabo los trabajos de extracción de material del banco de arena; el barco es propiedad de Rohde Nielsen, empresa ganadora del contrato para la aportación de arena de 2025 y 2026.