Port de Tarragona da luz verde a las últimas concesiones del paquete de inversiones privadas

Operaciones previstas en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha dado luz verde a la construcción de dos nuevos almacenes, que sumarán 15.000 m2, y de un nuevo sistema de cintas transportadoras, las últimas concesiones del paquete de inversiones privadas para modernizar la logística del cereal, con un total de 53,23 millones de euros.

Con estas operaciones, el puerto tarraconense podrá mover 1,85 millones de toneladas adicionales de graneles agroalimentarios al año, informa en un comunicado este viernes.

Esta última fase aprobada contempla una inversión de 9,46 millones de euros que completan el paquete después de que a principios de este mes la Autoritat Portuària de Tarragona aprobara cinco concesiones para crear almacenes y otra para un sistema de cintas transportadoras, por un valor de 43,77 millones en total.

La concesión para la construcción de las dos nuevas naves, por un periodo de 32 años y 252 días, ha sido adjudicada a Bergé, y ambos almacenes se ubicarán en el Moll de Aragó y el Moll de Navarra, adyacentes en una infraestructura que este operador ya gestiona.

En cuanto al concurso para la construcción y prestación del servicio de transporte horizontal de graneles sólidos, Noatum ha resultado la empresa ganadora e instalará y explotará durante 40 años un sistema de cintas transportadoras en el Moll de Castella.