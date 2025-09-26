El Port de Tarragona finaliza la segunda fase de las obras del Parc del Port

TARRAGONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha finalizado la segunda fase de los trabajos de construcción del Parc del Port, el proyecto de reordenación de la movilidad rodada alrededor de sus sedes, informa en un comunicado este viernes.

A partir del próximo lunes, se hará efectiva la nueva ordenación, con la circulación de vehículos centralizada en el vial del lado del Mar.

El fin de esta fase se enlaza con el inicio de la tercera fase, que supone la creación del propio parque y el cierre definitivo del vial del Rellotge a los vehículos.

El proyecto contempla que el espacio alrededor de los dos edificios de la ATP sea una zona verde con vegetación mediterránea.

En concreto, se plantarán más de 200 árboles y 14.500 plantas herbáceas y arbustivas, y se crearán sistemas de drenaje sostenible para gestionar el agua de la lluvia.