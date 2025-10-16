El Port de Tarragona, galardonado por la Cámara por su internacionalización

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, entre los premiados en los Premis Cambra de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha sido galardonado por su internacionalización en el marco de los premios anuales que entrega la Cámara de Tarragona, según ha informado este jueves en un comunicado.

La institución ha subrayado el rol del puerto como principal nodo logístico del sur de Catalunya, que conecta Tarragona con más de sesenta países por vía marítima, y ha puesto en valor su papel como "una de las infraestructuras estratégicas para la economía" de Catalunya.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha asegurado que los proyectos estratégicos que están impulsando aseguran la internacionalización y la competitividad de la economía tarraconense.