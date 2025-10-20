El Port de Tarragona gana el Premi a la Innovació i Sostenibilitat que concede el Cetit. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha sido galardonado con el 'Premi a la Innovació i Sostenibilitat' del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (Cetit), que ha valorado el compromiso de la entidad portuaria por "incluir una visión sostenible en el desarrollo de proyectos de infraestructuras estratégicas".

La entrega de este premio se ha llevado a cabo en el marco de la Diada de l'Enginyer 2025, y también se ha conmemorado el centenario del ente colegial con un evento presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el Centre de Convencions de Port Aventura, informa el Port en un comunicado este lunes.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Santiago Castellà, ha subrayado la apuesta de la entidad por las nuevas tecnologías y su compromiso para "reducir el impacto ambiental y la transición energética".

"Más allá de nuestra capacidad operativa, destacamos por nuestra apuesta decidida por un desarrollo sostenible y por la innovación", ha agregado.

En este sentido, ha destacado la apuesta por el uso de nuevas tecnologías que permiten optimizar la gestión logística, el impulso de iniciativas para reducir el impacto ambiental, que pasan desde el fomento del ferrocarril a proyectos de renaturalización como los Prats d'Albinyana, entre otros aspectos.