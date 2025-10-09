El Port de Tarragona es el mejor en logística de vehículos, según un ranking de Anfac

Vehículos en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona es el mejor puerto del Estado para realizar operativas logísticas de carga y descarga de vehículos nuevos, según un ranking de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

En un comunicado de este jueves, el Port de Tarragona ha recordado que es el segundo año consecutivo que logra encabezar el ranking, revalidando así su "liderazgo" en el sector.

Según el informe, las empresas automovilísticas que operan en Tarragona han valorado con un 4,5 sobre 5 los servicios que ofrece el puerto.

Asimismo, el de Tarragona ha sido el único puerto del conjunto de España que ha conseguido una valoración satisfactoria de más de 4 puntos sobre 5 en las principales categorías del ranking.

Otras de las conclusiones del estudio es que las empresas valoran la intermodalidad entre el barco y el tren, donde el puerto ha mejorado su puntuación, pasando de 4,6 a 5.