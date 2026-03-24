Port de Tarragona mueve más de 5,1 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026 (+2,5%)

Panorámica del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado los primeros dos meses del 2026 con un tráfico acumulado de mercancías de 5,11 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo período del año anterior.

"Este resultado positivo es fruto de la robustez de sectores clave como la siderometalurgia, los productos químicos y el agroalimentario, que han compensado la volatilidad otros segmentos en un contexto internacional complejo", informa la infraestructura este martes en un comunicado.

Los graneles sólidos han registrado el mayor aumento, un 21,2% y un volumen acumulado de 1,73 millones de toneladas y, dentro de este grupo, destaca el comportamiento del sector siderometalúrgico, que ha subido hasta las 419.321 toneladas, un incremento del 51%.

El movimiento de mineral de hierro ha registrado un aumento del 118,3%, con 336.077 toneladas movidas hasta febrero, mientras que el sector de los abonos ha tenido un alza del 321,2%, pasando de las 4.041 toneladas del pasado año a las más de 17.000 este año.

PRODUCTOS ENERGÉTICOS

Port de Tarragona destaca también el papel de los productos energéticos, que, con 161.059 toneladas, han registrado un aumento 75,7% en el acumulado del año.

El Puerto de Tarragona se consolida como "la principal puerta de entrada para el sector agroalimentario y ganadero", con un crecimiento acumulado del 7,5% y un volumen total de 1,2 millones de toneladas.

Dentro de este grupo, sobresale el movimiento de piensos y forrajes, que ha aumentado un 47% hasta las 282.643 toneladas, así como la progresión en el segmento de las frutas, hortalizas y legumbres, que con 30.535 toneladas registra un incremento del 52,9%.

LÍQUIDOS

En cuanto a los líquidos, el Port ha movido más de 3 millones de toneladas y, a pesar del estancamiento del crudo de petróleo, los productos químicos que forman parte de este grupo han crecido un 12,7%, hasta alcanzar las 679.297 toneladas.

Por otra parte, mercancías como el gasoil (+44,9%) y otros productos petrolíferos (+55%) "muestran una evolución muy positiva, que demuestra la capacidad de las terminales tarraconenses para adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético".