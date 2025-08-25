Port Tarragona organiza un foro sobre el sector de la eólica marina flotante de Catalunya

Conferencia sobre eólica marina del Port Tarragona en el SIL 2024 - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona ha organizado el primer foro sobre el sector de la eólica marina flotante de Catalunya, el Fòrum Catflowe - Catalan Floating Offshore Wind Energy, que se celebrará el 10 de octubre en el Tinglado 1 del Moll de Costa.

Es un encuentro dirigido a profesionales que reunirá a expertos internacionales del sector, empresas catalanas vinculadas a su desarrollo e instituciones públicas, informa el Port en un comunicado este lunes.

Con la celebración del Fòrum, Port Tarragona quiere reforzar su "posicionamiento como futuro enclave especializado en este tipo de tráfico y operativas en el Mediterráneo Occidental".

Este evento se enmarca dentro de la estrategia presentada por la Autoritat Portuària de Tarragona, junto con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, el pasado 26 de junio, para "convertirse en el epicentro del desarrollo de este sector emergente en Catalunya".

FÒRUM CATFLOWE

La primera edición del foro se centrará en tres grandes ejes temáticos: la estrategia territorial en torno a la eólica marina flotante; las sinergias que se pueden establecer entre el tejido productivo existente para atraer este nuevo negocio emergente, y su capacidad tecnológica para poder desarrollar este sector.

El ceo de la asociación europea del sector eólico WindEurope, Giles Dickson, pronunciará la ponencia inaugural, en la que presentará el sector y explicará qué papel puede desempeñar Europa, y especialmente la zona mediterránea, en su desarrollo.

Otros ponentes serán la directora general de Energía de la Generalitat de Catalunya, Marta Morera, y el director general del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Joan Ramon Morante.