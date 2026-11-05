El Port de Tarragona propone un tipo de espacio portuario unido a la ciudad

Imagen de la World Conference on Cities & Ports - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del área de dominio público y servicios jurídicos del Port de Tarragona, Josep Lluís Díez, ha explicado que las terminales de pasajeros han evolucionado hacia modelos más abiertos y conectados con la ciudad y ha planteado crear un nueva tipología de espacio portuario: la interfaz puerto-ciudad ampliada.

Lo ha hecho en el marco de la 21 edición de la World Conference on Cities & Ports, organizada por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP) en Francia, y a la que ha acudido una delegación de la infraestructura catalana encabezada por el presidente del puerto, Santiago J. Castellà, informa en un comunicado este jueves.

Díez ha defendido que esta transformación de las terminales plantea desafíos para el "modelo jurídico tradicional" basado en la separación estricta entre los puertos y las ciudades, relacionados con la convivencia del dominio público portuario, la ordenación urbanística y las competencias entre administraciones.

En este sentido, ha detallado que la nueva interfaz requerirá de modelos de gobernanza "colaborativa" que integren tanto a las autoridades portuarias, los municipios y los operadores privados.

Durante el encuentro, la delegación del puerto ha mantenido reuniones con representantes de otros puertos y de instituciones y asociaciones para la integración de los puertos y ciudades, como el expresidente de la AIVP y presidente del Puerto de Le Havre (Francia), Édouard Philippe, o la nueva presidenta de la asociación y presidenta del Puerto de Quebec (Canadá), Olga Farman, ha destacado el puerto.