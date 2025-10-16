El Port de Tarragona prueba la respuesta de los equipos de emergencia en un simulacro en un crucero

Simulacro en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha llevado a cabo un nuevo simulacro operativo a bordo de un crucero para probar la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia, según ha informado este jueves en un comunicado.

El supuesto del que se ha partido ha sido un incendio en la zona de lavandería, con la simulación de dos personas heridas, una de las cuales necesitaría ser rescatada mediante una extracción vertical.

En el simulacro, ha participado personal de la Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, Bombers de la Generalitat y bomberos del Parc Químic, así como tripulación del crucero.

A lo largo del año, el Port Tarragona realiza una decena de ejercicios, entre simulacros operativos como este, simulacros de gabinete, prácticas, jornadas de seguridad y sesiones internas.

El objetivo es evaluar sus protocolos y preparar los equipos para ofrecer una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia.