Port de Tarragona recibirá 6,6 millones de fondos europeos para electrificar el muelle de Balears

Cruceros en el muelle de Balears del Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona recibirá 6,6 millones de euros de los fondos CEF-T de la Agencia Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para electrificar el muelle de Baleares, informa en un comunicado este martes.

Los fondos deben servir para instalar un 'onshore power supply' (OPS) antes de 2028, proyecto que supondrá una inversión total de 22 millones de euros.

Cuando el OPS esté en funcionamiento, permitirá a los cruceros que atraquen en este muelle conectarse a la red eléctrica y apagar los motores auxiliares.

El sistema proyectado permitirá la conexión simultánea de dos cruceros, uno por cada línea de atraque, ya que contará con 20 MW de potencia disponible.

El proyecto consta de seis grandes actuaciones que abarcan desde el suministro de energía desde la subestación eléctrica fuera del recinto portuario hasta la conexión final con el barco.