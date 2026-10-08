El Port de Tarragona reúne a una treintena de expertos en seguridad y emergencias portuarias

TARRAGONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona celebrará el 14 de noviembre las IV Jornades Tècniques de Seguretat i Gestió d'Emergències en l'Àmbit Portuari el 14 de noviembre, con más de 30 expertos en seguridad y gestión de emergencias portuarias para tratar asuntos como el refuerzo de la coordinación operativa y la posibilidad de un modelo de seguridad integral.

En un comunicado este jueves, ha destacado la dimensión estatal y europea de la jornada, con la participación de organismos como Puertos del Estado, Salvamento Marítimo, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), los Bombers de la Generalitat y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC).

El programa se enfoca en la prevención y la cooperación interadministrativa, la capacidad de respuesta conjunta y los aprendizajes ante escenarios de riesgo y amenazas complejas.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, inaugurará la jornada, junto al director de explotación de Puertos del Estado, Pedro García, y el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, tras lo cual llevarán a cabo ponencias diferentes expertos.

Más adelante, la jornada desplegará cuatro mesas de debate estructuradas en torno a varios ejes como el papel de la policía portuaria o la gestión del riesgo químico en entornos portuarios, y al finalizar las jornadas, se hará un balance de las conclusiones derivadas de la jornada.