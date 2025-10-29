El Port de Tarragona simula una fuga tóxica con diversos heridos y la activación del Plaseqta

TARRAGONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha organizado este miércoles un simulacro del Pla especial d'emergència exterior del sector químic (Plaseqta) en el Port de Tarragona, donde se ha simulado una fuga de acrilonitrilo por la rotura parcial de la manguera durante la descarga de un barco con diversos heridos y la emisión de una nube tóxica.

En el simulacro han participado los Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra, la Autoritat Portuària de Tarragona y la colaboración del Ayuntamiento, que ha activado su plan de actuación municipal en fase de alerta, informa Protecció Civil en un comunicado.

El objetivo del ejercicio ha sido reforzar la implantación del Plaseqta respecto a la mejora de los mecanismos de coordinación y eficiencia de los procesos de toma de decisiones, así como evaluar la operatividad del plan y las actuaciones de gestión y dirección ejecutadas de la Generalitat.