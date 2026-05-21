El Port de Tarragona supera los 10,3 millones de toneladas de mercancías hasta abril, un 2% más

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TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona superó los 10,3 millones de toneladas en el tráfico de mercancías hasta abril, un 2% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, en abril, movió 2,86 millones de toneladas, un 2% interanual más, impulsadas por los líquidos a granel, que aumentaron un 3,1%, hasta 1,97 millones de toneladas, y en el conjunto de los cuatro primeros meses del año aumentaron un 3,2%, hasta 5,58 millones de toneladas.

Por su parte, los sólidos a granel se redujeron un 3% interanual en abril, aunque en el conjunto del primer cuadrimestre alcanzaron los 2,99 millones de toneladas, un 6,5% más.

El petróleo crudo se mantuvo como la principal mercancía del Port de Tarragona, con el 30,3% del total, seguido por cereales y harinas (15,1%) y productos químicos (12,8%).

Por su parte, los cruceros "han iniciado la temporada con buenas perspectivas" y en abril pasaron por el Port 4.304 pasajeros, para un acumulado de 5.146, un 21% más que un año atrás.