El portavoz del Europarlamento dice que los comicios de mayo son más importantes que antes

Ve las elecciones como "campo de batalla" entre integración y euroescepticismo

El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha asegurado este lunes que las elecciones a la Cámara que tendrán lugar en mayo "son más importantes de lo que habían sido en los últimos años".

"Se ven venir como el campo de batalla entre el modelo de integración europeo y otros modelos de las fuerzas euroescépitcas o claramente eurófobas", ha afirmado en la la XXVIII Jornada Europea del Consell Català del Moviment Europeu celebrada en el Parlament de Catalunya.

En su intervención, Duch ha aclarado que las encuestas no dicen que los antieuropeos vayan a ganar las elecciones, pero sí apuntan a que pueden dar pie a "un Parlamento Europeo mucho más fragmentado" que ahora y a una legislatura más complicada.

Así, ha pedido prestar atención a las encuestas que vayan saliendo sobre intención de voto: "Nos ayudarán a situar el grado de preocupación en su punto concreto, quizás menos de lo que reflejan los medios de comunicación".

El portavoz del Europarlamento también ha destacado que líderes nacionales se estén implicando en los comicios europeos y que la próxima legislatura estará marcada por retos como el paro, el cambio climático, la migración, los cambios demográficos, la seguridad, la ciberseguridad y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A lo que hay que sumar el aumento de la reticencia de la sociedad hacia el proyecto europeo y la desconfianza entre estados miembro: diferencias norte-sur en materia económica y este-oeste en inmigración y refugiados.

"Tenemos a una UE no acabada que no cuenta con todas las herramientas para dar respuesta a las cuestiones que la ciudadanía le exige" y que muchas veces es acusada por los líderes de cada país de los problemas que sufre su sociedad, aunque no sean de su competencia.

LA "VACUNA" DEL BREXIT

Duch ha celebrado que el proceso de salida de Reino Unido de la UE ha tenido un efecto de "vacuna potente" que ha evitado el efecto dominó de desintegración europea que se auguraba tras el referéndum del Brexit en 2016.

Además, ha aseverado que las negociaciones entre Bruselas y Londres han creado una solidaridad jamás vista entre los estados miembro: "No ha habido nunca una sola grieta en la posición de los 27".

"El Brexit nos muestra que salir de la UE tiene muchos más inconvenientes que ventajas", ha considerado, lo que ha llevado a las formaciones euroescépticas o eurófobas a cambiar sus postulados hacia una reforma o paralización de las instituciones comunitarias desde dentro, algo que Duch ve como peligroso.