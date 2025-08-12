'Positive Impact' del Puerto de Barcelona, finalista de los IAPH 2025 Sustainability Awards

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Positive Impact', el informe anual que sigue la evolución de la Comunidad Portuaria de Barcelona en materia de sostenibilidad (ambiental y social) y de buen gobierno, ha sido finalista de los #IAPH2025 Sustainability Awards que organiza la International Association of Ports and Harbours (IAPH), en la categoría Community Building.

Se trata de un reconocimiento internacional que destaca prácticas ejemplares en sostenibilidad en el sector portuario global, informa la infraestructura en un comunicado este martes.

El Puerto de Barcelona competirá por el galardón con otras dos iniciativas finalistas: 'CSR beyond Port Boundaries' de la Autoridad Portuaria de Ghana y 'Vulnerable groups access to port and maritime information' de la Autoridad Portuaria de Ulsan, en Corea.

El resultado final se decidirá combinando el voto de un jurado (70%) y la votación pública (30%), abierta hasta el 5 de septiembre en el siguiente enlace: https://sustainableworldports.org/iaph2025-sustainability-awards.

El Puerto indica que la nominación coincide con la reciente publicación de la memoria sostenibilidad 'Positive Impact' 2024, que recoge cómo las empresas de la Comunidad Portuaria de Barcelona han profundizado en sus políticas de sostenibilidad durante 2024 "con iniciativas que han ayudado a la descarbonización de su actividad ya la mejora del bienestar de las personas que trabajan en ella".