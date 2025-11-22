Pozuelo (Podem) pide movilizarse el 25N ante quien "niega la existencia" de violencias machistas

Archivo - La candidata a coordinadora autonómica de Podem Catalunya y exsecretaria de organización del partido, María Pozuelo, en una entrevista de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha llamado a movilizarse y salir a la calle el 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ante quien "niega la existencia de las violencias machistas y que las trivializa y las instrumentaliza como arma política".

En declaraciones a Europa Press, Pozuelo ha asegurado que el feminismo es más necesario que nunca: "El feminismo sí que nos protege, sí que nos va a proteger siempre. Cuantas más leyes feministas haya, cuanta más implementación, cuantos más recursos para combatir la violencia machista haya, más nos va a proteger".

La dirigente de los morados ha criticado a "aquellos de derechas o de extrema derecha que dicen que el feminismo divide a las mujeres y a los hombres", y ha subrayado que el feminismo garantiza igualdad y mejora la vida de todas las personas, textualmente.

Ha explicado, que durante esta semana, Podem han realizado una serie de actos previos al 25N, como uno en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), para exponer "la visión de la violencia patriarcal y machista desde distintos puntos de vista", como el de los migrantes y las personas LGTBI.

También celebraron un acto donde se ponía en cuestión a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (Dgaia), en relación con la retirada de custodia a madres "con un sistema que no viene a ser otro que el que ya había en la época del franquismo, con el franquismo que retiraban niños, y ahora eso se ha trasladado al día de hoy con otros mecanismos y otras instituciones", ha lamentado Pozuelo.

Además, la coordinadora de los morados en Catalunya ha concretado que este sábado celebrarán un acto en Barcelona sobre feminismos y violencia machista como previa a las movilizaciones del 25N, en las que participará.