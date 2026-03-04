El PP aborda con Foment "la excesiva presión fiscal" y el difícil acceso a la vivienda

(I-D) El Portavoz Del PP En El Parlament, Juan Fernández; El Presidente De Foment, Josep Sánchez Llibre, Y La Diputada Del PP En El Parlament Àngels Esteller - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, y la diputada en la Cámara catalana Àngels Esteller se han reunido con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y han abordado cuestiones como "la excesiva presión fiscal que viven las familias y empresas en Catalunya o la dificultad para el acceso a vivienda asequible".

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, la patronal catalana ha explicado que también han tratado durante el encuentro de este miércoles cuestiones como la situación de la movilidad y las infraestructuras.

En el mismo mensaje, Foment ha celebrado la "provechosa y cordial" reunión con los representantes del PP.