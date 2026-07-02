El PP acusa a Illa de ceder ante ERC en los Presupuestos para que él y Sánchez sigan "resistiendo"

Archivo - El diputado por el PP del Parlament de Cataluña, Juan Fernández Benítez, durante una sesión de control al presidente de la Generalitat valenciana, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de renunciar ante los Comuns y de ceder ante ERC en los Presupuestos que aprobará este jueves el Parlament: "No son los Presupuestos que necesita Catalunya. Son los Presupuestos que necesita Salvador Illa para seguir gobernando y Pedro Sánchez para seguir resistiendo".

En su intervención en el debate sobre el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, ha acusado a Illa de convertir la Generalitat en "una delegación política del sanchismo" al haber asumido, según él, las políticas del nacionalismo y las exigencias de ERC, y haber entregado la política económica del Govern a los Comuns.

Fernández ha asegurado que tardar 2 años en aprobar los Presupuestos demuestra que Illa no ha traído estabilidad a Catalunya, y ha ironizado: "Cada día se le pone más cara de Artur Mas. No porque piensen igual, quizás sí, sino porque ambos acaban representando lo mismo: un presidente atrapado por sus socios, incapaz de liderar un proyecto propio y dispuesto a sacrificar el interés general para mantenerse un poco más en el poder".

Más allá de la crítica política, el portavoz popular ha lamentado que estas cuentas públicas no responden a las necesidades económicas de los catalanes porque implican "más impuestos, más gasto, más intervención y más administración".

"Estos Presupuestos son probablemente la herramienta más eficaz de Salvador Illa para culminar el proceso de liquidación de la clase media catalana", y ha sostenido que problemas como el acceso a la vivienda, las dificultades de los pequeños negocios y poder llegar a fin de mes no se resuelven con estos nuevos Presupuestos.