El PP avisa al Govern de que llevará la ley de la compra especulativa al TC si sigue su tramitación

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha advertido este martes al Govern de que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) la ley que quiere limitar la compra especulativa de vivienda si desoye el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y sigue con la tramitación de la norma.

En un comunicado, Roldán ha celebrado que el órgano ha dado la razón al PP tras un dictamen que concluye que el texto vulnera derechos como el de la propiedad privada: "Ha desmontado de arriba abajo esta ley comunista", ha afirmado la diputada.

El PP ha sostenido que el CGE ha acreditado que la ley, impulsada por los Comuns en acuerdo con el Govern, "es una chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos" del Estado de derecho.

"COMUNISMO PURO Y DURO"

Roldán ha acusado también a Comuns y Govern de "haber pretendido disfrazar de urbanismo lo que en realidad era comunismo puro y duro al regular excesivamente el derecho civil y la propiedad privada".

"Es una norma que ni en la forma ni en el fondo resisten el mínimo análisis jurídico, y así lo venimos advirtiendo desde el principio, porque era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión", ha agregado.

La proposición de ley busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada, y deja en manos de los ayuntamientos su aplicación.

El CGE ha concluido que la norma vulnera los artículos de la Constitución relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, así como a los que se refieren a la libertad de empresa.