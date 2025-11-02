El PP de Barcelona presenta alegaciones para pedir que la sede de la Policía siga en Via Laietana

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado alegaciones ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para "garantizar la permanencia de la sede histórica de la Jefatura Superior de Policía en el edificio de Via Laietana 43".

En las alegaciones, el PP solicita, además de mantener la sede de la Policía Nacional en el edificio, reconocer el valor actual del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, incluir una cláusula de neutralidad política para "impedir el uso partidista" y redactar un plan de interpretación histórica elaborado por expertos, informa el partido en un comunicado este domingo.

Sirera ha advertido de que "expulsar a la Policía Nacional sería un ataque directo a una de las instituciones que más han contribuido a la convivencia y la seguridad".

Además, ha asegurado que la Policía Nacional "es heredera de la constitución de 1978, no de lo que ocurrió en ese edificio durante la República o la dictadura" y ha dicho que la Jefatura de Via Laietana no puede ser un monumento al pasado como pretenden algunos, textualmente.

También ha reclamado que la memoria democrática "no se utilice como herramienta ideológica, sino como un ejercicio de verdad, respeto y reconciliación" y, en sus palabras, el objetivo no es reabrir heridas sino educar y fortalecer la convivencia.