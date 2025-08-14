El PP de Barcelona propone firmar un convenio para proteger el patrimonio gastronómico de la ciudad

Archivo - Varias personas en la terraza del restaurante L'Escamarlà - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Barcelona ha propuesto este jueves al gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni firmar un convenio con el Gremi de Restauració para proteger el patrimonio gastronómico de la ciudad, dedicando recursos municipales para que no desaparezcan.

En un comunicado de la formación, el líder popular Daniel Sirera ha afirmado este jueves que las bodegas, bares de barrio y restaurantes han resistido guerras, crisis y modas, pero no están "pudiendo resistir a la intransigencia normativa de este Ayuntamiento".

De este modo, ha reclamado cumplir con la iniciativa aprobada en el pleno de abril para preservar establecimientos emblemáticos y reforzar el apoyo municipal a estos locales, catalogándolos y brindándoles asesoramiento para evitar cierres y para facilitar el relevo generacional.

Asimismo, Sirera ha cargado con la actitud del gobierno de Collboni ante esta situación, y ha lamentado que el alcalde se haya "convertido en un posmoderno más pendiente de la estética y del marketing que de defender aquello que hace única a Barcelona".

"Hay una Barcelona que solo existe ya en las barras de esas bodegas, en las mesas de los bares que huelen a guiso casero. Son templos de autenticidad, de memoria colectiva, de una ciudad que no podemos perder", ha defendido.