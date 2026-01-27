El PP de Barcelona renueva las presidencias en 5 distritos para "reforzar" su estructura

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PP de Barcelona, y diputado del parlament, Manuel Reyes (d), y el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera (i) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ejecutiva provincial del PP en Barcelona aprobó este lunes renovar las presidencias de 5 distritos para "reforzar y renovar" la estructura del partido en la capital catalana, han explicado fuentes de los populares a Europa Press.
En el caso de los distritos de Gràcia, Sant Andreu y Sant Martí, los recién nombrados presidentes Ismael Bayarri, Toni González y Nicolás Romero, respectivamente, ocuparán un puesto que hace más de 3 años que no tenían en el distrito, según ha avanzado Nació.
Por otro lado, los nuevos presidentes de Horta, Susana Clerici, y de Sarrià-Sant Gervasi, Albert Fernández-Saltiveri, sustituyen a los anteriores líderes de distrito Manuel Conde, que llevaba 22 años en el cargo, e Isaac Martín, que se incorpora a la Junta Local presidida por el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera.