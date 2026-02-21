El PP catalán llevará la "absolutamente inaceptable" limitación de las compras especulativas al TC

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciado que su formación llevará la "absolutamente inaceptable" limitación de las compras especulativas, acordada por el Govern y los Comuns para los presupuestos, al Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones este viernes en Valls junto a la líder popular en Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha señalado que la medida es un "ataque inaceptable a la propiedad privada" de la gente humilde, ejemplo de la política de vivienda impulsada por el Partido Socialista.

"Están destruyendo el mercado de la vivienda, en Catalunya y en España, están destruyendo las esperanzas de millones de jóvenes que nunca en la historia reciente de nuestro país se habían encontrado con la imposibilidad tan bestial de adquirir una vivienda", ha sostenido Fernández.

Respecto a la negociación de los presupuestos de la Generalitat después de que este sábado el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya afirmado que no se dan las condiciones para seguirla, el popular ha tachado de "trileros" tanto al dirigente republicano como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Se engañan entre ellos y engañan a la ciudadanía. Lo hicieron durante el procés, lo están haciendo con la financiación y lo hacen con todo. Ni ellos se creen lo que están negociando porque saben que es mentira", ha defendido el popular.