El PP catalán rechaza pedir dimisiones por la infiltración de Mossos en una asamblea de docentes

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha rechazado este lunes pedir dimisiones por la infiltración de agentes de paisano de los Mossos d'ESquadra en una asamblea de docentes en Barcelona.

"Los Mossos deben hacer su trabajo y deben hacerlo, en la medida de lo posible, bien. No tenemos más que decir sobre esto. Que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Y por hacer su trabajo tampoco pediremos la dimisión de nadie", ha recalcado en rueda de prensa.

A diferencia de ERC, Comuns y CUP, que han pedido la dimisión del director general de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, Rodríguez ha justificado la actuación porque los agentes "tienen sus mecanismos para hacer su trabajo, prevenir y anticiparse a posibles altercados".

HUELGAS EDUCATIVAS

Sobre que el martes tenga lugar la primera de las huelgas este mayo convocadas por el sector educativo, Rodríguez ha señalado que al Govern "se le acumulan los problemas".

"Tenemos a un Govern que se está pareciendo mucho al de Pedro Sánchez. Más que gobernar, intenta mantenerse en el Govern e ir pasando los días, pero los problemas van creciendo. Y esto no resuelve absolutamente nada", ha zanjado.