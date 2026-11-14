El PP catalán responde con el lema 'Si tú no vas, la mafia sigue' al cartel del PSC

Montaje del cartel publicado por el PP - PP

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP catalán ha respondido este sábado con el lema 'Si tú no vas, la mafia sigue' al cartel del PSC 'Si tú no vas, ellos mandan', en el que los socialistas piden el voto advirtiendo de que la falta de movilización de la izquierda puede llevar a un gobierno de la derecha.

Replican así vía X al cartel del PSC es una imagen del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de VOX, Santiago Abascal, junto a los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Vladímir Putin (Rusia), Benjamin Netanyahu (Israel) y Javier Milei (Argentina).

Los populares publican un montaje similar al cartel socialista pero con las fotografías del presidente del Gobierno y candidato, Pedro Sánchez; el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y los exmilitantes socialistas Koldo García y Leire Díez.

"Esperamos que no os moleste. No nos mandéis a Los Rochos", ha escrito el PP catalán para acompañar la imagen, en referencia al clan familiar dedicado al narcotráfico y al crimen organizado cuya base se encontraba en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz.

El PSC ha recuperado y adaptado a estas elecciones generales su lema histórico 'Si tú no vas, ellos vuelven' para llamar a la movilización: ha desplegado el cartel publicitario en Terrassa (Barcelona) y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha colgado en 'X' una foto del cartel en que el partido pide el voto para evitar que Feijóo y Abascal gobiernen.

ROSTROS EN BLANCO Y NEGRO

En la imagen difundida por los socialistas, se muestran en blanco y negro los rostros, de izquierda a derecha, de Milei, Feijóo, Abascal, Trump, Putin y Netanyahu, y en la parte superior el mensaje reza 'Si tu no hi vas, ells manen'.

En rojo, en la parte inferior, el mensaje es 'El 29N vota democràcia. Vota PSC'.

Este cartel se desplegará en varios puntos de Catalunya, han informado fuentes del partido a Europa Press.

ALERTA DE LA "INTERNACIONAL ULTRADERECHISTA"

El PSOE ha situado entre sus mensajes de campaña que un gobierno de PP y Vox implicaría que las decisiones en política internacional no se tomarían desde España, sino que estarían en línea con la "internacional ultraderechista".

El 'Si tú no vas, ellos vuelven' es un lema que los socialistas empezaron a utilizar en las generales de 2008, con un montaje con imágenes de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes con traje y corbata negros, emulando el estilo de la película de Quentin Tarantino 'Reservoir Dogs'.