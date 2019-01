El PP critica que el Govern se "quita de encima" sus competencias en VTC cuando ve problemas

Publicado 21/01/2019 14:52:42 CET

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reprochado este lunes a la Generalitat que reclamase competencias que afectan al sector del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) pero "cuando las recibe se las quita de encima cuando hay problemas".

"La competencia de regulación de este sector ahora mismo es del Govern de Catalunya", ha subrayado en rueda de prensa en Barcelona, por lo que ha instado a la Generalitat a cumplirla y a buscar una solución al conflicto.

El líder popular ha pedido a los taxistas en huelga que protesten sin violencia o impidiendo la movilidad en Catalunya: "Lo tienen que hacer de manera pacífica y no pueden decir que no lo saben o no lo controlan".

"La mayoría de taxistas son personas extraordinarias, currantes y que hacen un gran esfuerzo, pero no puede pasar que su imagen pública se vea deteriorada por unas determinadas acciones", ha reflexionado.

Además, ha criticado que "se ha puesto de moda esto de impedir a la gente llegar a trabajar a tiempo" en Catalunya, en alusión velada a los cortes de vías de transporte protagonizados por los Comités de Defensa de la República (CDR).