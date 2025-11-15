El PP defiende en Reus (Tarragona) una "inmigración legal, ordenada y humana"

Acto del PP Tarragona en el marco de las conferencias 'Parlem de...' - PP TARRAGONA

TARRAGONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha presentado este sábado en Reus (Tarragona) su plan de inmigración, que defiende una "inmigración legal, ordenada y humana".

Este plan de inmigración, informa el PP en un comunicado, busca el orden y la legalidad, recuperando el control de las fronteras con la lucha contra las mafias por garantizar entornos efectivos; y la contribución como condición a la pertenencia, con la vinculación con el país y con una igualdad de derechos que implica derechos y deberes, entre otros puntos.

La diputada en el Congreso y portavoz de Interior del GPP, Ana Vázquez, que ha participado en el acto, ha explicado que la inmigración es una oportunidad, pero que la actual situación, a su juicio, es insostenible: "No puede ser que una mujer tenga miedo de atravesar una plaza a las ocho de la tarde. Debemos ordenar y regular la situación".

"Ni papeles para todos, ni deportaciones para todos. Orden, legalidad, humanidad y sensatez", ha añadido la diputada gallega.

La presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha hecho un llamamiento a las "políticas con sensatez", que sean acogedoras pero al mismo tiempo ordenadas, como las que, a su juicio, defienden los populares.

Estas políticas, según ella, van en contra de las actuales: las del 'todo vale' y el caos de los socialistas, textualmente, pero tambien en contra de los discursos de odio y el populismo de 'todos fuera'.