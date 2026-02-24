El PP enmendará a la totalidad los Presupuestos de la Generalitat 2026 y ve "un problema de modelo"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciado este martes que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat de 2026: "No es un problema de una partida concreta, es un problema de modelo".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana, en la que ha asegurado que el proyecto de cuentas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no merece retoques parciales" y ha instado a anularlo.

"El hombre de la centralidad, la opción avalada por las patronales como garantía de estabilidad, pero nos lleva al comunismo", ha dicho sobre Illa, a quien también ha acusado de ampliar la estructura política y de defender que la Administración compita con el sector privado.

Así, ha asegurado que el presupuesto "consolida el corporativismo de las instituciones, un modelo de gobernanza con sindicatos y patronales" y que hace al tejido productivo dependiente de la Administración.

"OBRA DE TEATRO" DE ERC

Fernández ha lamentado que el Govern no ha contado con el PP para explicarle la propuesta de Presupuestos y ha criticado que la haya elaborado con los Comuns y, a su juicio, también ERC "a pesar de la obra de teatro bastante preparada y bastante planificada" respecto al desacuerdo entre republicanos y Govern.

Así, ha instado a Illa, al líder de ERC, Oriol Junqueras, y también a los Comuns, a "hacer una reflexión sobre si son útiles para Catalunya o si son perjudiciales".

"Illa lleva cerca de dos años gobernando y no ha aprobado un presupuesto. Creo que esto ya es una excusa suficientemente importante como para hacer una reflexión, dimitir y convocar elecciones". Por tanto, Illa tiene dos opciones: o aprueba Presupuestos o dimite y convoca elecciones", ha zanjado.