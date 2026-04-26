El PP impulsa en el Parlament crear un fondo de 150 millones para reforzar las Policías Locales

Archivo - Varios vehículos de la Guardia Urbana, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha impulsado en el Parlament la aprobación de la creación de un fondo específico de 150 millones de euros destinados a reforzar las Policías Locales y Guardias Urbanas de los municipios catalanes, informa la formación en un comunicado este domingo.

La propuesta busca atender a sus necesidades y medios materiales y técnicos, especialmente en aquellos ayuntamientos que carecen de la capacidad de contratación de dichos medios y así poder dotar a los cuerpos policiales municipales lo necesario para que realicen su trabajo con la "mayor eficacia y eficiencia posible", así como con mayor seguridad para los agentes.

El diputado Alberto Vilagrasa ha defendido que las Policías Locales son las más próximas al ciudadano, las que mejor conocen sus municipios y casi siempre son ellos los primeros en llegar al escenario del conflicto: "Esta realidad no se puede obviar, por lo que dotarlos de los medios mínimos es una obligación de todas las administraciones".

Por otro lado, Vilagrasa ha criticado la falta de homogeneización de los medios técnicos entre los distintos cuerpos policiales, algo "problemático", y ha cagado contra el Govern por no invertir suficiente en la Dirección General de Coordinación de las Policías Locales.

"Este fondo aprobado es imprescindible para garantizar que todos los municipios, con independencia de su tamaño, puedan disponer de cuerpos policiales bien equipados y eficaces", ha resaltado Vilagrasa, que también ha solicitado al Govern celeridad para llevarlo a la práctica.