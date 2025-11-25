El PP insta a Junts a sumarse a su propuesta de "bajada drástica" del tramo autonómico del IRPF

El portavoz del PP en el Parlament Juan Fernández en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha instado este martes a Junts a sumarse a la propuesta de los populares que se abordará en el próximo pleno de "bajada drástica" del tramo autonómico del IRPF.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana preguntado por si es posible que las dos formaciones se entiendan y presenten una transacción conjunta, ya que Junts también ha presentado iniciativas en la dirección de bajar los impuestos.

"Será Junts quien tenga que responder a esta pregunta, si se suma a la alternativa del PP para bajar los impuestos en Catalunya. Nosotros, desde el primer día, hemos presentado una ofensiva contra el infierno fiscal", ha sostenido el portavoz.

Asimismo, ha asegurado que ven bien las propuestas de otros grupos, aunque les parecen "poco ambiciosas".

"Mientras otros partidos siguen atrapados en debates identitarios, en discursos vacíos o en busca de culpables en Madrid para justificar sus errores de aquí, nosotros estamos en lo que preocupa de verdad a la gente", ha agregado.

JUICIO A JORDI PUJOL

Por otra parte, preguntado por su opinión respecto al juicio al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a sus hijos, Fernández ha expresado que sus "ganas de que se llegue hasta el final y que se haga justicia".

"Que este juicio sirva para que los ciudadanos no vean que hay familias de primera y familias de segunda, que todas las familias son iguales ante la ley y que, por tanto, la justicia funciona como hemos visto recientemente con la condena al fiscal general", ha concluido.

BARÓMETRO DEL CEO

Finalmente, en relación a los resultados del Barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicados este lunes, que pronosticaban una pérdida de entre dos y tres escaños para los populares, el portavoz ha afirmado no hacer "política pensando en las encuestas".

Así, ha erigido al PP como "alternativa al socialismo y al nacionalismo. Al socialismo que representa el 'tripartit' y el nacionalismo que representan Junts o AC".

"Nosotros no cambiaremos nuestra dirección porque haya encuestas determinadas que digan no se qué", ha zanjado.