El PP pide una "auditoría independiente" en la L9 de Barcelona tras el socavón en el Putxet

Archivo - La diputada del PP en el Parlament Ángeles Esteller - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament Ángeles Esteller ha pedido a la Generalitat una "auditoría independiente" de seguridad de las obras de la L9 de Metro de Barcelona tras el socavón de este martes en el barrio del Putxet que ha obligado a desalojar 93 pisos.

También ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Govern sobre las causas, los controles previos, los daños y las responsabilidades, informa el partido en un comunicado.

Esteller ha reclamado al Govern "explicaciones sobre qué ha fallado, qué controles se habían hecho y qué garantías tienen los vecinos", porque considera que no se proporciona información constante y clara.

Pide además revisar todos los tramos de la L9 en ejecución que discurren bajo zonas urbanas, y "medidas para evitar nuevos incidentes".

El PP pregunta el número total de desalojados y como se les alojará, quién "asumirá los costes por los daños ocasionados" y qué sistema de indemnizaciones se establecerá para vecinos, propietarios, comunidades de vecinos y actividades económicas afectadas.