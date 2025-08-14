El PP pide al Govern acabar "con la proliferación de móviles" en cárceles e instalar inhibidores

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante un pleno en el Parlament. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Parlament ha presentado una propuesta de resolución en la Comisión de Interior para pedir al Govern que acabe "con la proliferación de teléfonos móviles en las prisiones" y ha instado al Ejecutivo catalán a instalar inhibidores de frecuencia.

En un comunicado este jueves, el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Alberto Villagrasa, ha calificado de alarmante el número de móviles ilegales incautados en las prisiones, y ha tachado de "insuficientes" las medidas aplicadas hasta ahora por el Govern.

"Cuando un móvil entra en la prisión, la Administración pierde todo control sobre las comunicaciones de un interno, es un riesgo inasumible que pone en peligro la seguridad de todos", ha alertado.

La propuesta de resolución de los populares también solicita que se abra una investigación que permita determinar los canales y métodos utilizados para introducir teléfonos móviles en las cárceles, "pues será información muy valiosa en aras de revisar y diseñar los protocolos de seguridad".

Han reclamado que los inhibidores se instalen en las zonas destinadas específicamente a la población reclusa, para que los bloqueadores de señales no interfieran en las comunicaciones de los agentes del servicio penitenciario, y que se refuercen los protocolos de acceso a las cárceles.