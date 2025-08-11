El PP pide al Govern "la paralización inmediata" de la ampliación de delegaciones en el exterior

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el del PP de Mataró, Cristian Escribano, a 14 de junio de 2022. Foto de archivo - PP - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya ha pedido al Govern la "paralización inmediata de la ampliación de la red exterior" de delegaciones, y ha reclamado que se destinen estos recursos a la sanidad, la educación y la seguridad ciudadana.

Así se han pronunciado los populares en un comunicado este lunes, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciara en julio la apertura de una delegación del Govern en China.

El portavoz del PP en la Comisión de UE y Acción Exterior del Parlament, Cristian Escribano, ha asegurado que esta decisión supone "un despilfarro intolerable, una copia barata de las embajadas separatistas, que Illa adopta mientras Catalunya se desangra en las listas de espera sanitarias, en las aulas saturadas y en barrios cada vez más inseguros".

Los populares han asegurado que el Govern "ya destina más de diez millones de euros anuales a mantener una red de delegaciones, cuya utilidad real es nula para la vida diaria de los ciudadanos".

Escribano ha acusado a Illa de asumir el programa del independentismo: "Está dispuesto a pagar por él con el dinero de todos los catalanes. Desde el PP no lo vamos a permitir".