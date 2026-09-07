El PP pide a Illa hacer "una autoenmienda" a sus políticas y pone el foco en la fiscalidad

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "hacerse una autoenmienda a la totalidad de sus políticas", sobre todo en las políticas fiscales para bajar impuestos.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, en la que ha augurado que Illa "volverá a enfrentarse al mismo problema de siempre" en el nuevo curso político, que es, según él, que la realidad de Catalunya no se parece al relato del Govern.

Fernández ha señalado la política fiscal de la Generalitat, una cuestión que el PP ya ha llevado al Parlament en los últimos meses: "Los catalanes están cansados de pagar. Cansados de que cada vez que necesitan una cosa de la Administración, la respuesta sea crear un nuevo impuesto, una nueva burocracia o una nueva carga".

Así, ha afirmado que la carga fiscal "no se traduce en unos servicios a la altura de las circunstancias" y ha rechazado el discurso que plantea que reducir los impuestos pone en peligro los servicios públicos.

"Lo que pone en peligro los servicios públicos es la mala gestión y el gasto político innecesario", ha agregado.

HUELGA EDUCATIVA

En este sentido, se ha referido a servicios como la Educación, con una huelga convocada por sindicatos para el inicio de curso este martes, y ha insistido en que "la primera decisión que tiene que tomar el presidente" para solucionar la situación es cesar ala consellera, Esther Niubó.

"Mañana mismo se tendría que cesar a esta consellera y poner al frente del Departamento a otra responsable para iniciar una nueva negociación con los colectivos", ha zanjado.

REPROCHA A ILLA NO VISITAR CEUTA

Sobre la situación en Ceuta y el reparto de menores, Fernández ha reprochado a Illa haber visitado Ucrania la semana pasada, pero no haber ido a Ceuta: "Me habría gustado ver al presidente de la Generalitat mostrando su apoyo a un pueblo que ha pasado un verano terrorífico con una invasión".

"Por tanto, la solidaridad no solo se debe manifestar con los países que están a miles de kilómetros, esta solidaridad se tiene que demostrar también con los pueblos hermanos de España", ha sostenido.

Y ha reiterado la negativa del PP a acoger menores no acompañados y ha defendido su regreso a sus países de origen: "La posición es clarísima, nítida".

VICTORIA DE LA AfD

Finalmente, preguntado por la opinión del PP sobre los resultados de la AfD en las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado de Sajonia-Anhalt, Fernández ha evitado responder "sobre los pormenores y la situación de este territorio alemán".

"Soy el secretario general del PP de Catalunya y hablaré por Catalunya. Y lo que puedo decir es que el PP de Catalunya está trabajando para ofrecer a los catalanes la mejor alternativa al socialismo y al nacionalismo. Lo que pase en Alemania o hagan otros partidos políticos...", ha zanjado.