El PP pide a Parlon que haga balance en el Parlament de los tiroteos en las calles en 2025

Archivo - Alberto Villagrasa en un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Comisión de Interior del Parlament, Alberto Villagrasa, ha registrado una petición de que la consellera Núria Parlon haga balance de los tiroteos de 2025 en la calle, ya que "jamás se había dado en Catalunya una veintena de tiroteos en solo un año, presuntamente vinculados al crimen organizado", y con al menos 4 muertos.

Considera que "demuestra la permisividad con la que se comporta la delincuencia y el crimen organizado", por lo que ve necesario explicar en la Comisión si los tiroteos tienen que ver con el crimen organizado, si son ajustes de cuentas por tráfico de drogas y si marcan una tendencia para próximos años, según un comunicado del PP.

Villagrasa quiere saber el diagnóstico del Departament y sus medidas a corto y largo plazo, y ha reiterado que el Govern "cumpla con la medida aprobada en el Parlament, a instancias de los populares", para que los Mossos tengan más medios ante el crimen organizado y refuercen su seguridad personal, empezando por mejorar los chalecos antibalas.

VACANTES DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA

También ha reclamado más coordinación de los cuerpos policiales en Catalunya y empezar a reponer todas las plazas vacantes de Guardia Civil y Policía Nacional, "que no se están cubriendo y que precisamente son necesarias para la lucha contra el crimen organizado".

"El Govern debe pedir al Gobierno que se cubran todas las plazas vacantes, porque la seguridad en Catalunya irá a peor si no hay medios", ha reclamado.