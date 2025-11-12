El PP pide reforzar la seguridad en la AP-7 tras el accidente mortal en L'Aldea (Tarragona)

Archivo - El diputado del PP en el Parlament Pere Lluís Huguet en una imagen de archivo - PP - Archivo

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución con medidas de seguridad "inmediata" en el corredor sur de la AP-7 tras el accidente mortal de este martes en L'Aldea (Tarragona) con 3 camiones implicados.

El grupo parlamentario reclama reforzar la mediana con barreras más resistentes, un incremento de los controles de los vehículos pesados y la mejora de la señalización dinámica, informa en un comunicado este miércoles.

El diputado Pere Lluís Huguet ha asegurado en el mismo comunicado que el último siniestro "vuelve a evidenciar que la Generalitat no tiene ningún plan efectivo de seguridad" y que la situación es --textualmente-- absolutamente insostenible para miles de conductores en un tramo de autopista que considera saturado y obsoleto.

Ha lamentado que el sur de Catalunya circula por una infraestructura que no está a la altura de su importancia estratégica" y ha señalado que cualquier incidencia colapsa tanto la AP-7 y la N-340.

Asimismo, el diputado ha reclamado un plan de choque inmediato y la ejecución prioritaria del tercer carril entre L'Hospitalet de l'Infant y Amposta, un proyecto que ve "imprescindible y urgente para evitar más tragedias".